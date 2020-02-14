МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом, сообщил журналистам генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Что касается искусственного интеллекта, то по существу он есть у нас на многих изделиях. Когда ракета летит несколько часов, определяя курс и распознавая цель – это ли не искусственный интеллект?», — сказал Обносов.

Он не уточнил, о каких именно ракетах идет речь, однако отметил, что на стратегических изделиях искусственный интеллект уже имеется, «теперь пришло время и для тактического ракетного вооружения».