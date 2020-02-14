Американские ветераны приедут в Россию на День Победы

МОСКВА, 14 февраля/ Радио Sputnik. Двенадцать ветеранов Второй мировой войны из США в мае посетят Россию, заявил РИА Новости президент американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.

Американцы планируют отметить годовщину окончания Великой Отечественной войны в Москве.

«Я подумал, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе необходимо привлечь внимание к Восточному фронту и проспонсировать поездку в Россию нескольких оставшихся в живых ветеранов Второй мировой из США, чтобы отметить эту важную дату в нашей истории вместе с российскими ветеранами 9 мая в Москве», – сказал Дэвис.

Самому младшему участнику войны сейчас 96 лет, самому старшему – 103 года.

По планам, ветераны из США проведут четыре дня в Санкт-Петербурге, затем три дня – в Волгограде, и пять дней – в Москве. Во всех трех городах они встретятся с российскими ветеранами, а также посетят школы.

Дэвис отметил, что «если бы не герои Советской армии, союзники на западном фронте не нанесли бы поражение немцам». Историю нельзя переписывать, нужно рассказывать правду и передавать ее будущим поколениям, подчеркнул он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Генсек ООН посетит Россию на 9 Мая.