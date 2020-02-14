Как в Барнауле выбирали нового мэра: фоторепортаж altapress.ru

14 февраля барнаульские депутаты выбрали нового главу Барнаула. Им стал Вячеслав Франк. О том, как проходили выборы мэра — в фоторепортаже altapress.ru.

Выборы мэра Барнаула 14 февраля 2020

Анна Зайкова

Напомним, за Франка проголосовали 29 депутатов. За Алексея Скосырского (ЛДПР) и Елену Хрусталеву (КПРФ) отдали по три голоса. Остальные кандидаты не набрали ни одного голоса.

Решение об избрании депутаты утвердили 32 голосами. Как проходила выборная сессия БГД — смотрите в трансляции altapress.ru.

Отметим, что без городского головы Барнаул находился с августа 2019 года, когда предыдущий руководитель краевой столицы Сергей Дугин ушел в досрочную отставку.

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