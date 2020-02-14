Две трети населения Земли под угрозой: коронавирусом заразились уже более 63 тысяч человек

По состоянию на утро 14 февраля, от болезни погиб еще 121 человек.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новой коронавирусной инфекцией Covid-19, в Китае превысило 63,8 тысячи человек. За минувшие сутки в стране были зарегистрированы 5090 новых случаев заражения инфекцией. В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли.

По состоянию на утро 14 февраля, от болезни погиб еще 121 человек. Общее число погибших составляет 1380 человек, сообщает South China Morning Post. Более 6,7 тысячи человек выздоровели.

В остальном мире количество заразившихся болезнью превысило 500 человек. Почти половина из них — в Японии. За пределами материкового Китая от болезни погибли три человека (один в Японии, один в Гонконге и один на Филиппинах). В России были выявлены два случая заражения вирусом Covid-19. Оба заболевших успешно вылечились.

Советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини не исключил, что коронавирус может распространиться на две трети населения Земли. Он исходит из данных, согласно которым каждый зараженный передает инфекцию еще двоим-троим. При этом эксперт указал, что отследить распространение вируса в настоящий момент сложно.

Ранее, главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал иск к пациентке, которая сбежала из коронавирусного карантина.