Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка

Энрике Иглесиас и Анна КурниковаФото: Carlos Barria/ Reuters

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас. В аккаунте музыканта также появился пост с младенцем.

Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: «Мое солнце». Также указана дата рождения малыша — 30 января 2020 года. При этом информация о том, что Курникова родила, появилась 11 февраля. Пол новорожденного неизвестен.

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