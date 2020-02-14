Кризис в экономике оставил жителей Венесуэлы без секса

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Из-за затянувшегося кризиса в экономике и гиперинфляции некоторые жители Венесуэлы оказались слишком бедны, чтобы заниматься сексом. Об оставшихся без контрацептивов гражданах рассказывает Daily Mail.

Средняя зарплата в стране — около шести долларов в месяц. При этом упаковка презервативов из трех штук стоит два доллара, а запас противозачаточных на месяц обойдется как минимум в восемь долларов. Чтобы снять номер в отеле (в столице — Каракасе), где пара могла бы уединиться, придется заплатить порядка десяти долларов. Из-за этого некоторые пары перестали предохраняться, а другие и вовсе перестали заниматься сексом.

Из-за гиперинфляции более четверти населения страны используют при расчетах американские доллары. В январе 2020-го власти Венесуэлы задумали обложить долларовые операции налогом. По итогам 2020 года, как ожидается, почти 70 процентов всех операций в стране будут осуществляться в американской валюте. К национальной валюте — боливару местные жители прибегают только при расчетах с небольшими суммами — например, при оплате парковки.

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С момента прихода к власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2013 году экономика страны сократилась более чем в два раза. Причинами этого стали падение цен на нефть, которая занимает 80 процентов в структуре экспорта страны, а также национализация и социалистическая политика.