Осталось только сменить пол: Живому Кену Родриго Алвесу сделали женское лицо

Родриго Алвес не понаслышке знает, что красота требует жертв. Он, рискуя здоровьем, а, может, даже жизнью, продолжает доводить свою внешность до идеала. Сначала он был Живым Кеном, теперь же планирует стать прообразом куклы Барби.

Менее месяца назад 36-летний Алвес увеличил грудь и теперь является обладателем пышного бюста четвертого размера. Сегодня же в одной из частных клиник Бельгии он перенес очередную пластику по феминизации лица. «Доктор сделал разрез на верхней части кожи головы, благодаря чему изменилась форма лба, глаз. Кроме того, сделана подтяжка губ и средней части лица», — поделился Алвес со «СтарХитом».

Но и на этом Живой Кен не намерен прекращать эксперименты над собой — его ждет операция по смене пола! «В детстве я был очень женственным, играл с куклами и носил мамины платья и каблуки. Я — женщина, и у меня всегда был женский мозг. Меня звали Кен, но внутри я всегда чувствовал себя Барби. Теперь мое тело соответствует моему разуму», — рассказывал Родриго.

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Алвеса часто критикуют за издевательства над собственным телом, но он не реагирует на негатив. Ведь есть и те, кто поддерживает его. «Очень интересно наблюдать за тем, как Кен превращается в Барби. Желаю ему удачи!»; «Ты просто прекрасен! Все будет хорошо, не обращай внимания на хейтеров»; «Интересный человек, а главное, очень искренний!» — делятся мнением пользователи Сети со всего мира, следящие за трансформацией эпатажного бразильца.

Родриго не может дождаться момента, когда все его эксперименты подойдут к концу. «2020 год только начался после операции на груди. Впереди еще несколько. Сейчас я чувствую себя прекрасно!» — сообщил он всем, кто переживает за его здоровье.

К слову, за плечами Алвеса около 70 хирургических вмешательств, которые обошлись ему как минимум в полмиллиона долларов. Все началось со студенчества — тогда он сильно комплексовал по поводу внешности. Родители пытались образумить сына с помощью психотерапевта, но это не дало должного результата. «Я — образованный человек, у меня степень бакалавра в области коммуникаций и связей с общественностью. Говорю на шести языках и записал 234 ток-шоу в 24 странах. Я многого достиг и чувствую себя счастливым», — рассуждает Родриго, считая себя абсолютно адекватным и вменяемым.

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Фото: личный архив