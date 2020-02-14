Любовь Полехина страдает, что не спасла умирающую мать

Любовь Полехина спасла мать от рака — актриса перевезла ее в Колумбию, сумев обеспечить лучшее лечение. Но родительница все равно умерла. Правда, причиной стали проблемы в семье.

Когда-то Любовь Полехина считалась одной из самых перспективных советских актрис. После роли в фильме «Дочки-матери» с ней мечтали работать лучшие режиссеры, но она пожертвовала блестящей карьерой ради любви — чувства к колумбийцу Марио Риберо оказались такими сильными, что артистка вышла замуж и переехала в Боготу.

Тогда Любовь Тимофеевна плохо представляла, чем будет заниматься на новой родине. Кроме того, по мнению звезды, сын и дочь должны были воспитываться обоими родителями, поэтому и карьера на время отошла на второй план. «Там я начала учить испанский, надеясь, что когда-нибудь смогу играть в местных фильмах. Марио очень много работал: он тогда стал одним из самых популярных и успешных режиссеров Колумбии», — рассказывала она.

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Вернуться в Советский Союз, пусть и на время, актрису заставила семейная трагедия — у матери Полехиной диагностировали рак. Болезнь быстро прогрессировала, поэтому ей требовалось срочное лечение. Актриса приняла сложное решение: она перевезла маму в Колумбию, где обеспечила для нее наилучший уход.

«Мама прожила еще пять лет. А потом умер мой брат, она захотела вернуться домой. На фоне стресса у нее ухудшилось самочувствие. Мама звонила, говорила, что жалеет об отъезде, но вернуться к нам она уже не успела. Я даже проститься с ней не смогла», — не сдерживая слез рассказала актриса в эфире программы «Судьба человека».

Марио поддерживал супругу в трудный период, но найти время для семейных дел становилось все сложнее. Режиссер пропадал на съемочных площадках, а Полехина чувствовала себя ненужной — так актриса осознала, что отношения с мужем зашли в тупик.

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Для Марио решение возлюбленной развестись стало полной неожиданностью. Он надеялся, что Полехина передумает, но вскоре актриса познакомилась с новым поклонником. «Владимир, мой второй муж, так настаивал, чтобы мы поженились! Он постоянно звонил, упрашивал меня. В итоге я согласилась, но довольно быстро поняла, что мы не созданы друг для друга. У нас не было абсолютно ничего общего», — объяснила она.

Еще одной проблемой стало то, что дети Полехиной категорически отказались принять ее нового возлюбленного. Сын звезды и вовсе заявил, что хочет жить с отцом, поэтому уехал в Колумбию. Марио Риберо тоже не оставлял попыток вернуть бывшую избранницу и постоянно поддерживал с ней связь.

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«Он расплакался, когда узнал, что я вышла замуж. Не думайте, что мне это было приятно. Я очень переживала и очень страдала по этому поводу. Марио говорил, что если я разведусь, мы все сможем забыть и возобновить отношения, но я понимала, что это невозможно», — рассказала Полехина.

Второй брак также закончился разводом. Причиной стало то, что Любовь Тимофеевна не чувствовала достаточной близости с мужем. После всех любовных неудач и потерь актриса решила вернуться в Россию.

Сейчас она периодически снимается в фильмах и сериалах, ничуть не жалея о том, что однажды перебралась в Колумбию. Возможно, карьера Полехиной сложилось бы совсем иначе, но тогда у звезды не было бы детей и приятных воспоминаний о любимых мужчинах.

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress.ru, Facebook.com, кадр фильма «Дочки-матери»