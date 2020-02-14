Анастасия Заворотнюк сегодня 2020, новости 14 февраля: состояние здоровья актрисы сейчас

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк пригласили на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». Журналисты предприняли несколько попыток разобраться в ситуации, а именно выяснить детальные подробности.

Анастасия Заворотнюк, новости: дочь актрисы приглашают на ТВ

СМИ распространили информацию о том, что Анна Заворотнюк собирается прийти на телеэфир к известному телеведущему. Напомним, что сейчас вокруг состояния здоровья Анастасии Заворотнюк ходит много слухов.

В свою очередь директор звезды Стас Христов не опроверг и не подтвердил данную информацию. Он пояснил, что не в курсе всей этой ситуации.

«Позвоните Малахову и спросите», — сказал представитель Заворотнюк.

До ведущего программы Андрея Малахова дозвониться не удалось. Шеф-редактор программы Ермил Нечаев сообщил, что «не имеет понятия» о возможном приходе дочери Завортнюк. Однако пользователям интернета стало ясно, что таким образом создатели шоу дополняют интригу, понимая, насколько важна для россиян тема о здоровье Анастасии Заворотнюк.

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Напомним, что летом прошлого года стало известно о том, то у Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали опухоль мозга. Семья актрисы долгое время игнорировала заинтересованность журналистов этой темой, оставляя все вопросы без ответов.

Близкие Заворотнюк прервали свое молчание, когда она прошла необходимый курс лечения и была отправлена на реабилитацию.