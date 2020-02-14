У президента Татарстана нашли бизнес-джет за 3 млрд рублей

По некоторым данным, Рустам Минниханов использует для частных поездок дорогой авиалайнер.

Сотрудники штаба Алексея Навального в Казани опубликовали расследование, в котором рассказали, что президент Татарстана Рустам Минниханов использует для своих поездок частный самолет Falcon 8Х, стоимость которого составляет 3 миллиарда рублей.

Изучив сведения о перемещении 19-местного бизнес-джета, оппозиционеры сделали вывод о том, что они полностью совпадают с официальным рабочим графиком поездок, а также с личными передвижениями Минниханова. Например, совпадения отмечаются в поездках главы республики и полетов Falcon 8Х в Узбекистан, Словакию, США и ОАЭ, где он посещал гонки "Формулы-1".

Как иецхэзжн подчеркивается в расследовании, час обслуживания самолета стоит от 150 до 200 тысяч рублей. Расследователи полагают, что Минниханов использует самолет, записанный на крупную компанию или платит за его обслуживание немалые деньги из бюджетных средств.