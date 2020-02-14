Какой сегодня праздник: 14 февраля 2020 года отмечается Трифонов день

Сегодня, 14 февраля 2020, также празднуют День Святого Валентина и другие события.

Какой сегодня праздник 14 февраля 2020: церковный праздник Трифонов день

Праздник Трифонов день отмечается 14 февраля 2020 года (по старому стилю – 1 февраля).

В церковном календаре это дата почтения памяти святого мученика Трифона, которого в народе считают покровителем супругов и семьи.

Родиной Трифона была Малая Азия. Еще в отрочестве Бог наградил его даром исцеления всевозможных болезней и изгнания демонов. Последнее принесло ему известность благодаря случаю, когда он избавил от беса дочь иецхэзжн правителя Рима Гордиана. Также, благодаря своему первому дару, Трифон спас родное село от голода. Однажды на урожай напали вредители, которых святой прогнал с помощью молитвы.

Когда к власти пришел безжалостный правитель Декий, ненавидевший христиан, Трифон был арестован и доставлен на допрос. После многочисленных истязаний его приговорили к смертной казни. Но Бог забрал душу мученика, прежде чем меч палача был занесен над его головой.

Славянской Православной Церковью мученик Трифон почитается еще со времен царя Иоанна Грозного.

Вечерний туман – к утреннему теплу.

Если небо ночью чистое и звездное, то весна придет с опозданием.

Мороз в Трифонов день говорит о том, что весна наступит поздно и будет мерзлой.

Если идет снег, значит, весной будет много дождей.

Данная в этот день клятва оберегает влюбленных от соблазнов.

День Святого Валентина

День святого Валентина 2020 отмечается 14 февраля. Это романтический праздник, который справляют любящие пары. Другое его название – День всех влюбленных. Символом торжества является открытка в виде алого сердца – валентинка.

С возникновением праздника связана средневековая легенда, именуемая Золотой, в которой описаны события жизни римского священника и полевого врача Валентина.

Император Клавдий II был одержим военными походами и созданием армии сильных духом солдат. Он запрещал легионерам заключать браки, считая, что не обремененный женой и детьми воин будет лучше сражаться за империю. Под покровом ночи Валентин проводил обряды венчания и связывал узами брака влюбленные пары. Когда его тайная деятельность была разоблачена, ему вынесли приговор смертной казни, которая состоялась 14 февраля 269 года. С того времени этот день стал Днем всех влюбленных.

Находясь в заключении, Валентин познакомился с дочерью тюремного надзирателя – Юлией. Он был очарован ее красотой и влюбился. Перед казнью он написал девушке письмо, в котором рассказал о своих чувствах. Внизу поставил подпись: «Твой Валентин». Вскоре распространилась традиция писать 14 февраля любимым людям письма.

День компьютерщика

День компьютерщика – международный профессиональный праздник работников сферы IT-технологий. Его празднуют программисты, тестировщики, системные администраторы, компьютерные инженеры, специалисты по управлению базами данных, наборщики текстов, студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений.

В России в 2019 году День компьютерщика отмечается 14 февраля.

День компьютерщика – неофициальный праздник. Дата приурочена к презентации 14 февраля 1946 года в США первого работающего электронного компьютера ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator), который использовали для баллистических расчетов. Он стал прототипом современного компьютера.

Кто празднует именины 14 февраля 2020?

Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей.

Что произошло 14 февраля 2020 в России и мире?

1895 – в Лондоне состоялась премьера последней пьесы Оскара Уайльда – Как важно быть серьезным.

1918 – в России введен григорианский календарь.

1950 – в Москве подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».

2004 – в Москве обрушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк».

2005 – создан сервис YouTube.

Кто родился 14 февраля 2020 из знаменитостей?