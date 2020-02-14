Россияне поздравляют друг друга с Днем святого Валентина

С Днем святого Валентина поздравления дарят не только любимому человеку – с праздником всех влюбленных поздравляют и друзей, и приятных коллег, а некоторые – даже папу с мамой.
14 февраля уже наступило – так что самое время, задуматься о том, как подписать валентинку. К слову, как сделать валентинку легко и оригинально – мы писали в материале Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко.
День святого Валентина: поздравления в прозе
Есть в мире много пожеланий,Их всех не перечесть.Тебя я просто поздравляю,Люблю такой, какая есть.
***Желаю быть тебе красивой,Желаю горести не знать,Желаю быть всегда счастливой,И никогда не унывать.В День Святого Валентина,Так как праздник этот наш.Поздравляю и целуюМного, много, много раз
***Словно маленькое чудо,Возникла ты в моей судьбе.С тобой себя я позабудуИ все, что есть, отдам тебе!
***С неба стая валентинокРазлетелась по домам.В День святого ВалентинаЯ любви желаю вам.
Поздравления в стихах
Пусть печали все уходят,Им на смену мир придет,Благоденствие, доходы,Солнце, радость и любовь!
***С Днем святого ВалентинаПоздравляем всех влюбленных.Пусть любовь будет взаимной.Чувств вам нежных, окрыленных.
Пусть любовь вас согревает,Несет радость и тепло,В воздухе Амур летает,Дарит счастье и добро!
***С праздником светлым,Ясным и нежным,С самым прекраснымИ самым чудесным.С праздником ласки, любви и внимания!Пусть исполняются Ваши желания!
День святого Валентина: короткие поздравления в SMS
Я люблю тебя не за то, кто ты. А за то, кто я, когда я с тобой…
***Если бы мне предложили вечность без тебя, я бы выбрал миг, но с тобой…
***Я верю в колдовство любви, в ее таинственную силу, и в день святого Валентина тебе шлю импульсы свои.
***Святого Валентина чтит земля, планета от любви сошла с ума. И я схожу, желая лишь тебя. Любовь моя, спасай скорей меня!