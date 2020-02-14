Россияне поздравляют друг друга с Днем святого Валентина

С Днем святого Валентина поздравления дарят не только любимому человеку – с праздником всех влюбленных поздравляют и друзей, и приятных коллег, а некоторые – даже папу с мамой.

14 февраля уже наступило – так что самое время, задуматься о том, как подписать валентинку. К слову, как сделать валентинку легко и оригинально – мы писали в материале Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко.

День святого Валентина: поздравления в прозе

Есть в мире много пожеланий,Их всех не перечесть.Тебя я просто поздравляю,Люблю такой, какая есть.

***Желаю быть тебе красивой,Желаю горести не знать,Желаю быть всегда счастливой,И никогда не унывать.В День Святого Валентина,Так как праздник этот наш.Поздравляю и целуюМного, много, много раз

***Словно маленькое чудо,Возникла ты в моей судьбе.С тобой себя я позабудуИ все, что есть, отдам тебе!

***С неба стая валентинокРазлетелась по домам.В День святого ВалентинаЯ любви желаю вам.

Поздравления в стихах

Пусть печали все уходят,Им на смену мир придет,Благоденствие, доходы,Солнце, радость и любовь!

***С Днем святого ВалентинаПоздравляем всех влюбленных.Пусть любовь будет взаимной.Чувств вам нежных, окрыленных.

Пусть любовь вас согревает,Несет радость и тепло,В воздухе Амур летает,Дарит счастье и добро!

***С праздником светлым,Ясным и нежным,С самым прекраснымИ самым чудесным.С праздником ласки, любви и внимания!Пусть исполняются Ваши желания!

День святого Валентина: короткие поздравления в SMS

Я люблю тебя не за то, кто ты. А за то, кто я, когда я с тобой…

***Если бы мне предложили вечность без тебя, я бы выбрал миг, но с тобой…

***Я верю в колдовство любви, в ее таинственную силу, и в день святого Валентина тебе шлю импульсы свои.

***Святого Валентина чтит земля, планета от любви сошла с ума. И я схожу, желая лишь тебя. Любовь моя, спасай скорей меня!