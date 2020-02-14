Столица Сирии подверглась мощной ракетной атаке

Из Сирии раз за разом приходят неутешительные новости, из которых сегодня, 14 февраля 2020 года, можно сделать вывод, что спокойствие на сирийской земле наступит не скоро. По-крайней мере, в пользу этого указывает целый ряд факторов и обстоятельств.

Новости Сирии сегодня, 14.02.2020: столица оказалась под ударом

Сирийские служащие ПВО отразили ракетный удар по Дамаску. По предварительной информации, ракеты были запущены самолетами, которые заходят со стороны Голанских высот (Израиль).

Как сообщил гостелеканал Ikhbariya, несколько ракет удалось сбить. Пока не сообщается, кто наносит удары.

В предыдущий раз Дамаск был атакован ночью 6 февраля 2020 года. На город сбросили ракеты четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии.

В этот момент в районе аэропорта Дамаска на посадку заходил лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Его удалось вывести из зоны поражения и посадить на аэродроме базы Хмеймим.

Карта боевых действий, обзор: военные сводки из Сирии на 14 февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел на крайний шаг, открыто демонстрируя разрыв отношений с Россией. Переброшенное в Сирию тяжелое вооружение напрямую используются для нанесения ударов по позициям сирийской армии.

Эрдоган спасает джихадистов, поддерживая их огнем танков, крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. Наиболее массированный обстрел турецкие войска провели на юго-западе провинции Алеппо, где боевики перешли в контрнаступление, надеясь блокировать шоссе Алеппо – Дамаск (М-5).

Турки ведут огонь из района н.п. Иббин, где сосредоточена крупная группировка ВС Турции. Турецкие танки, РСЗО и САУ наносят удары по Кафр-Нурану, Мизназу и Кафр-Халабу. При этой поддержке джихадисты перешли в контрнаступление, прорвав фронт в окрестностях н.п. Мизназ, в районе которого пролегает шоссе М-5, необходимое боевикам для снабжения.

Однако, этот успех оказался кратковременным. Сирийские военные подтянули к месту прорыва 220-мм РСЗО БМ-27 «Ураган», накрыв огнем скопление джихадистов.

Затем по мятежникам точечно отработала российская авиация. Остатки прорвавшейся банды, после понесенных потерь, разбежались в разные стороны, в результате чего «ударный кулак» Турции «приказал долго жить».

По данным оппозиционных активистов, во время отражения контратаки на позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Мизназ, Кафр-Халаб и Шейх-Али, только в ходе налета ВКС РФ, погибло не менее 15 джихадистов.

В провинции Хасака в среду произошел трагический инцидент, в результате которого погиб один и ранен другой мирный житель. В районе деревни Хирбат Аммо население курдских деревень блокировало трассу и не дало проехать военному патрулю США.

Американские бронемашины начали забрасывать камнями и «коктейлями Молотова», в результате чего две из них получили повреждения. В свою очередь американцы открыли огонь сначала дымовыми гранатами, а затем из автоматических винтовок. В ответ курды также открыли стрельбу из автоматов. Только после прибытия патруля военной полиции Минобороны РФ конфликт удалось погасить. Прибывшая к американцам помощь, взяв на буксир поврежденные БТРы, вернулась обратно.