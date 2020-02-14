Трованты — камни, которые растут и размножаются

В Румынии уже больше десяти лет работает музей тровантов. Расположен он в старых песчаных карьерах близ местечка Костешть в уезде Вылча. Музей невелик и занимает гектар с небольшим площади. На его территории собраны крупные круглые камни, называемые здесь тровантами и способные – в отличие от иных минеральных сфероидов – к росту и размножению.

«Дикие» трованты «живут» в Румынии хоть и не повсеместно, но в относительном изобилии. В долинах некоторых ручьев и рек можно найти благоденствующие трованты самых разных размеров. Особенно славится тровантами деревня Отесани.

Легенды о тровантах

По рассказам местных жителей, трованты наделены немалой жизненной энергией, умеют передвигаться и дышать. По слухам, камни незлобивы и не мстят даже за собственное разрушение – лишь бы их обломки не удаляли из родных мест. Некоторые из тровантов общительны и охотно делятся своей историей с добрыми и безгрешными людьми.Собственной душой ни один тровант не обладает – зато готов вместить душу невинной убиенного человека. Потому в Румынии тровантов так много, что с давних пор тут царит душегубство и кровопийство – один Влад Цепеш чего стоит!

Срок жизни у тровантов простирается на долгие столетия, однако на свет они появляются маленькими. Рост продолжается бесконечно, однако тровантов размером более десяти метров в поперечнике не встретить – неизвестно почему.

Люди с тровантами соседствуют без всякого вреда для себя. Попытки приручить трованты и использовать их в магической практике не увенчались успехом. То ли характер у тровантов оказался каменно неподатливым, то ли колдуны в Румынии так себе…

Самые смелые местные жители прикатывают трованты ко дворам и ставят камни по обе стороны ворот – словно часовых. Остальные либо обходят трованты стороной, либо приспосабливают круглые камни служить могильными памятниками.

По признанию местных жителей, сторожа из тровантов не особенно старательные. Так что не очень понятно, отчего румыны выбрали для наименования круглых песчаниковых конкреций слово, происходящее от английского trove, что значит «клад». Ведь никаких кладов трованты не содержат и пользы приносят немного – разве что туристов привлекают.

Наука о тровантах

Рассуждая о тровантах, российский академик Александр Ферсман говорил о возможности существования древнейшей формы жизни – жизни неорганической, кремниевой (в данном случае).Современная наука еще не выработала всеобъемлющей концепции жизни, хотя со времени ферсмановских гипотез прошло без малого столетие. Описывая процессы, текущие в тровантах, минералоги избегают аналогий с биологией – но она напрашивается. Изменения, происходящие с тровантами, настолько напоминают признаки жизни, что у непосвященного человека возникает стойкая иллюзия камня если не живого, то живущего.

Трованты дышат

Под дыханием в данном случае подразумевается способность круглого камня слегка изменять диаметр в условиях суточного цикла. Ночью происходит «вдох» — тровант становится больше. «Выдох» начинается днем и завершается вечером. Нечасто дышат трованты, но ведь ходить и бегать им не нужно, считают обыватели.

Минералогия колебания объема глинисто-известковых конкреций песчаника (которыми, собственно, и являются трованты) объясняет естественным изменением влажности среды. Прохладной ночью влага конденсируется на поверхности трованта и впитывается в рыхлые внешние слои камня. Так происходит «вдох». Днем солнце нагревает, а ветерок просушивает тровант – и каменная сфера несколько уменьшается в размере.

Отдельные энтузиасты объявляют о нахождении у тровантов даже некоей аналогии сердцебиения. Правда, единицы измерения и масштабы пульсации всегда оказываются на грани чувствительности приборов…

Трованты растут

Зарождение и рост тровантов давно объяснены послойной цементацией, развивающейся вокруг затравочного центра. Главное условие – наличие в грунте насыщенных растворов минеральных солей – карбонатов, сульфатов, силикатов.

Конкреции такой же природы встречаются на Земле повсеместно – и в рыхлых слоях поверхности, и осадочных породах, и в старых вулканических излияниях. Другое дело, что немногие из минеральных конкреций дорастают до внушительных размеров – но тут уж все зависит от суммы геологических факторов.

Темпы роста тровантов всегда невелики. Не следует верить разговорам, что после дождя камни растут быстрее бамбука.

Трованты размножаются

«Размножаются» трованты подобно гидрам – почкованием. Где-то под поверхностью камня активизируется затравочный центр, вокруг которого начинают интенсивно нарастать наслоения. На материнском трованте образуется округлая шишка, которая с течением времени разрастается настолько, что откалывается от родителя и начинает самостоятельное существование.

Понятно, когда процесс отпочкования трованта начинается во внешних слоях камня. Но ведь нередко ядра материнской и дочерней конкреций располагаются весьма близко друг к другу! По мнению народа, это великая каменная загадка. Специалисты же в подобной ситуации тайны не видят. Подобное происходит, когда темпы прирастания слоистого сростка недостаточны для самопроизвольного разделения тровантов.

Трованские враки

Говорят, что если увезти маленький тровант из Румынии и поселить его дома – поместив в питательную солевую среду, разумеется – беды не оберешься. Тровантская детвора непоседлива и любит гулять, поэтому молодые камушки ночами грохочут, катаясь по дому и тыкаясь в закрытые двери. Намеренного вреда от них нет, но можно случайно споткнуться о разгулявшийся камень – и упасть.

Иностранные родственники тровантов

Массивных конкреций в мире много, причем некоторые из них схожи с румынскими тровантами как братья-близнецы. Однако нигде, кроме как в Румынии, круглые камни не пропагандируются столь же настойчиво и изобретательно.

Шары из рыхлого песчаника встречаются в России в Орловской области, немало их в Казахстане на полуострове Мангышлак. Природа каменных шаров Коста-Рики, Новой Зеландии, Бразилии, Израиля, Новой Земли отлична от природы тровантов, но людские домыслы с лихвой компенсируют минералогическую прозу планетной литосферы. У всякой группы каменных шаров – свои легенды!