Барнаульские единороссы сняли голосования инициативу эсеров возможности возврата выборов мэра

14 февраля на сессии Барнаульской гордумы наиболее обсуждаемым вопросом после выборов мэра стала законодательная инициатива фракции «Справедливая Россия», которая имела непосредственную связь с данной процедурой. Эсеры предложили внести на рассмотрение АКЗС проект, согласно которому, в городском округе Барнаула появится три варианта выборов главы — из числа депутатов БГД, из числа кандидатов по решению гордумы и всенародное голосование. Однако комитет по законности и местному самоуправлению Думы тут же предложил данный вопрос с повестки снять, что возмутило все оппозиционные фракции. Несмотря на их недовольство, единороссы большинством голосов просьбу комитета удовлетворили.

Инициативу коллегам представила руководитель фракции СР в гордуме Оксана Молодых. Она пояснила собравшимся, что справедливороссы предлагают предусмотреть три варианта выборов глав городских поселений, а не просто лоббируют идею всенародного голосования. По словам Молодых, к такой необходимости эсеры пришли, так как считают, что в Барнауле сегодня нет полноценной конкуренции при выборе градоначальника. При этом фракция намерена в дальнейшем настаивать на одном варианте: чтобы мэра избирали именно жители краевого центра, а не депутаты. Однако на данном этапе справедливороссы решили учесть пожелания всех политических сил.

Представитель ЛДПР тут же поинтересовался у выступающей, почему бы не продвигать вариант всенародного голосования сразу, добавив, что они готовы его поддержать. На это Молодых демократично заметила, что они выступают за здоровую конкуренцию, а потому готовы побороться за эту идею позже. «Мы привыкли слышать мнения наших оппонентов. Мы не хотим сейчас сказать депутатам АКЗС: «Вы это уберите, а это оставьте». Пусть будет конкуренция. Если в дальнейшем фракция ЛДПР предложит всенародные выборы мэра, поверьте, мы это подхватим», — заявила Оксана Молодых, которую все это время в зале морально поддерживал руководитель фракции эсеров в краевом парламенте Александр Молотов.

Поскольку вопросов у депутатов не возникло, председатель гордумы Галина Буевич передала слово председателю профильного комитета по законности и местному самоуправлению Ивану Огневу. Тот решил полностью зачитать формулировку инициативы, кем она была подана и с какой целью, хотя проект закона был у собравшихся на руках и они могли с ним ознакомиться самостоятельно. По всей вероятности, таким образом он хотел оттянуть момент отказа справедливоросске. Огнев заявил, что проект якобы содержит коррупционный фактор, что та же самая инициатива была вынесена в повестку сентябрьской сессии АКЗС и отклонена парламентариями, а значит дальнейшему рассмотрению она не подлежит. Кроме того, председатель комитета отметил, что новый мэр был избран только что, и полномочия ему предоставлены на пять лет. По мнению комитета, проведение в ближайшее время других выборов приведет к дополнительным тратам средств из бюджета. Кроме того, Огнев заострил внимание народных избранников на том, что в апреле 2020 года будут приняты поправки в Конституцию РФ, и до этого времени обсуждать подобные инициативы якобы нецелосообразно. Ввиду всего вышесказанного комитет предложил снять данную инициативу с обсуждения.

Проект справедливороссов взялась было поддержать коммунистка Елена Хрусталева, которая всего часом ранее проиграла Вячеславу Франку в конкурсе по выбора мэра. Она задала Огневу вопрос относительно коррупционной составляющей, которую они углядели в инициативе эсеров, а также поинтересовалась, чем поправки в Конституцию противоречат данному законопроекту. Председатель комитета по законности и местному самоуправлению дал ей ответ, который многие присутствовавшие в зале не поняли, приведя некие пункты законодательства, и повторился, что вопрос необходимо снять. После этого Галина Буевич вынесла его предложение на голосование. Несмотря на то, что оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против позиции комитета, 29 единороссов единогласно ее поддержали, и инициатива была снята с повестки сессии.

Сразу после этого зал заседаний покинул руководитель эсеров в Заксобрании Александр Молотов. На вопрос корреспондента ИА «Банкфакс» относительно его позиции по данной ситуации, парламентарий ответил, что уже вообще не понимает, что происходит в гордуме. По его словам, он тоже понял, о какой коррупционной составляющей данной инициативы вел речь Огнев. «Данный проект действительно уже рассматривался в АКЗС и был отклонен. Мы решили провести его от депутатов гордумы. Что в этом плохого? Да, его нельзя принимать в течение года. Но мы все прекрасно знаем, что некоторые инициативы лежат в гордуме и по два года, ждут своей доработки, своего часа. Поэтому мы и вынесли ее на рассмотрение заранее, чтобы была возможность внести какие-то правки перед ее принятием, но единороссы решили иначе. Просто так отклонить они ее вроде не могут, решили снять с обсуждения», — заявил эсер.

Молотов добавил, что они подумают, как быть с идеей дальше — возможно, они потянут время до апреля, когда будут внесены поправки в Конституцию РФ, а может, что-то изменят и предложат инициативу на рассмотрение раньше этого срока. «В любом случае время у нас еще есть, будем что-то с этим решать», — заключил депутат.

Напомним, что эсеры в прошлом году уже пытались вернуть выборы мэра. Так, 26 сентября 2019 года на 35 сессии АКЗС одним из самых спорных вопросов повестки как раз и стал данный законопроект. Его поддержали все три оппозиционные фракции (КПРФ, ЛДПР и СР), а вот единороссы сослались на отсутствие запроса у горожан. В результате большинством голосов инициатива была отклонена. После этого справедливороссы заявили о намерениях продолжать борьбу и провести опрос жителей, чтобы доказать, что такой запрос у них есть.