Появились кадры с места обнаружения тела закопанной на даче жены прокурора

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Telegram-канал «КрыльяTV» опубликовал видеозапись с дачного участка бывшего прокурора Игоря Чельдиева в Северной Осетии. На кадрах видно, как из земли поднимают тело его гражданской жены Ирины Боженко, пропавшей месяц назад.

Ранее в ходе розыска Боженко сотрудники МВД приехали к домой к Чельдиеву и увидели подозрительный холм в углу участка. Мужчина признался, что там он закопал труп жены. По его словам, женщина погибла, упав и разбив голову.

Однако позже Чельдиев написал явку с повинной. Он рассказал, что между ним и супругой произошел конфликт, в ходе которого он ударил ее по голове, проломив череп. Затем он закопал тело женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пятницу, 14 февраля, будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения.