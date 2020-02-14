Меган Маркл и принц Гарри уволили весь свой лондонский персонал

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Объявив в прошлом месяце о сложении с себя королевских полномочий, 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри вскоре перебрались в Канаду. Однако сначала супруги говорили о том, что будут жить на два дома: Англию и Северную Америку. Но сейчас, похоже, их планы поменялись — вероятно, постоянным их местом жительством все же станет Канада, а в Великобританию они будут приезжать лишь ненадолго погостить. Как сообщают инсайдеры, герцоги Сассекские уволили весь свой персонал в Лондоне в количестве 15 человек.

Об увольнении Меган и Гарри сообщили своему персоналу лично еще в январе, сразу после того, как они выпустили заявление о сложении с себя королевских полномочий. Среди уволенных оказались личный секретарь пары Фиона Макилвэм, глава по связям с общественностью Сара Латэм и ее помощница Марни Гаффни. Искать работу многим из них, правда, не придется — сообщается, что члены королевской семьи предложат им другие должности.

Вчера вечером Букингемский дворец заявил, что не комментирует кадровые вопросы, по понятно, что главные члены королевской семьи, включая королеву Елизавету II, принцев Чарльза и Уильяма, знают о сокращениях. Инсайдеры добавляют, что, несмотря на то что “Мегзит” стал для команды герцогов Сассекских полным шоком, они нормально отнеслись к этим новостям.

У герцогов была небольшая команда, всего 15 человек. Все они очень преданны Сассексам и понимают и уважают принятое ими решение,

— говорят источники.