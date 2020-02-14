Надежда Бабкина провела отпуск в Майями с возлюбленным Евгением Гором

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В своем Instagram-аккаунте 69-летняя Надежда Бабкина выложила романтическую фотографию со своим возлюбленным Евгением Гором. Пара провела отпуск в Майями.

Надежда Бабкина, находясь в отпуске в США с друзьями и гражданским супругом Евгением Гором, радует поклонников фотографиями из солнечного Майами. Там звезда столкнулась со Стасом Михайловым, а за день до вылета обратно провела романтический вечер со своим неофициальным мужем, не забыв при этом выставить совместную фотографию в Сеть. На снимке певица одета в синее переливающееся платье с блестками и глубоким вырезом, а ее шею украшает массивное колье. Кожа Бабкиной к концу отпуска стала шоколадного оттенка. На фото рядом с артисткой стоит Евгений Гор, обнимая возлюбленную одной рукой.«Погостили с Женей у друзей – и пора возвращаться домой. Вот такой красивый пейзаж провожал нас на Родину. Романтика», – сопроводила публикацию народная любимица.

Поклонники порадовались за своего кумира и благополучие в её семье, о чём написали в многочисленных комментариях.