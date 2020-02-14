Шарлиз Терон сделала вирусное селфи на «Оскаре-2020»

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Актриса Шарлиз Терон опубликовала в своем микроблоге Instagram вирусное селфи, которое она сделала на «Оскаре-2020». На фотографии запечатлена предельная концентрация голливудских звезд и гостей церемонии.

Кадр, сделанный Шарлиз Терон, войдет в историю кинонаград, как и культовое селфи Эллен ДеДженерес. Шесть лет назад, когда церемония вручения «Оскара» могла похвастаться высокими рейтингами и наличием звездных ведущих, знаменитость сделала снимок руками своего коллеги Брэдли Купера. На фотографии можно было увидеть Брэда Питта, Дженнифер Лоуренс, Анджелину Джоли, Мэрил Стрип и других звезд Голливуда. Успех ведущей Шарлиз Терон решила повторить в этом году. На ее селфи можно рассмотреть Рами Малека, Рене Зеллвегер, Тома Хэнкса, Сальму Хайек, Риту Уилсон и Реджину Кинг. Актриса, которая не получила в этом году статуэтку, подписала свою публикацию коротко: «Хорошая компания».

Церемония «Оскар» всегда собирает на красной дорожке невероятное количество голливудских знаменитостей. В Dolby Theatre в этом году собрались самые яркие представители киноиндустрии. У мероприятия довольно строгий дресс-код, поэтому дамы должны быть в элегантных вечерних платьях, а джентльмены в классических смокингах. Звезды редко нарушают правила, но есть смельчаки, которые позволяют себе отступить от общепринятого стиля.