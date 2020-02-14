У Києві чоловік помер у черзі до лікаря

У поліклініці не знайшлося лікаря, який би надав допомогу чоловікові.

13 лютого, у центральній поліклініці Голосіївського району Києва сталася надзвичайна ситуація – помер 40-річний чоловік.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Кагал, яка стала свідком цієї події, — передає «Главком».

Це сталося близько 8:30.

За словами очевидиці, у черзі на гастроскопію чоловіку стало зле, він почав швидко синіти. Проте, в поліклініці не знайшлося лікаря, який би надав допомогу чоловікові. Люди, які сиділи в черзі, бігали в аптеку за ліками для нього.

Кагал повідомляє, що «швидка» прибула за 30 хвилин, але вже нічим не змогла допомогти чоловіку. Лікарі констатували смерть.