По Дамаску наносят ракетный удар

ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск, сообщает в ночь на пятницу гостелеканал Ikhbariya.

По его данным, несколько объектов удалось сбить. Удары, как утверждает телеканал, наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.

На данный момент сирийская сторона не уточняет, кто наносит удары, но, как правило, их осуществляют израильские ВВС

В последний раз Дамаск подвергался атаке ночью 6 февраля. Тогда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам столицы арабской республики. В ответ правительственные войска Сирии применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В этот момент в районе аэропорта Дамаска на посадку заходил лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами. Диспетчеры вовремя увели самолет из зоны поражения и направили его на ближайший запасной аэродром — на базе Хмеймим.