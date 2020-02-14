Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.

«Есть весьма реальный риск, что инструмент, который мы по нарастающей использовали, чтобы воздействовать на поведение наших оппонентов и иногда даже друзей, может быть не таким действенным, как ранее, через пять или двадцать лет», — сказал Хогланд на конференции по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, говоря о рычагах воздействия США на оппонентов в сфере ядерного нераспространения.

По его словам, санкции – наиболее часто применяемый инструмент давления на оппонентов, их действенность связана прежде всего с тем, что более 90% всех транзакций в мире так или иначе задействуют американскую финансовую систему.

«Все эти инструменты привязаны тесно к мощи и влиянию американского доллара. Это никуда в обозримой перспективе не денется. Но мы используем это для наказания за все: от хакерства до использования оружия массового поражения. И нашим оппонентам это действительно не нравится», — отметил чиновник.

По его словам, такой вывод администрация делает на основании данных, что попавшие под санкции страны стараются выйти из сферы влияния доллара. Он обратил внимание на тренды в этой сфере в торговле России и Китая. По его словам, в 2014 году только 2% торговли производилось в юанях, в 2017 году — уже 9%, аналогично в рублях зафиксирован рост с 9% до 15%. Кроме того, Банк Китая создал специальные счета для расчетов с Пакистаном в обход американской финансовой системы, добавил Хогланд.

«Россия попыталась заместить SWIFT и не потерпела неудачу в этом. Это тренды, которых мы должны остерегаться», — сказал он.