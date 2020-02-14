В Барнауле выбрали нового мэра

Новым главой Барнаула стал Вячеслав Франк. На сессии Барнаульской гордумы только что завершилось голосование.

Вячеслав Франк, глава Барнаула.

Анна Зайкова.

За Франка проголосовали 29 депутатов.

За Алексея Скосырского (ЛДПР) и Елену Хрусталеву (КПРФ) отдали по три голоса. Остальные кандидаты не набрали ни одного голоса.

Решение об избрании утвердили депутаты 32 голосами.

Как проходила выборная сессия БГД — в трансляции altapress.ru.

Кто такой Вячеслав Франк

Он родился в Барнауле 6 мая 1965 года. В 1987 году окончил Барнаульский строительный техникум по специальности «промышленное и гражданское строительство», в 2003 году — Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2004 году Франк прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации Волго-Вятской академии государственной службы по направлению «государственное и муниципальное управление».

Полтора десятка лет Вячеслав Франк находился на руководящих постах в строительных организациях Барнаула, в системе местного самоуправления работает с 2007 года.

Вячеслав Франк.

Анна Зайкова

Начиная с декабря 2009 года, он замещал должность начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула. В марте 2011 года стал заместителем главы администрации города по вопросам градостроительства и земельным отношениям, с января 2012 года — замглавы администрации города по муниципальному имуществу и заказу.

В апреле 2014 года его назначили на должность заместителя главы администрации города, в марте 2016 года Франк стал замом сити-менеджера по градостроительству и земельным отношениям, а с начала 2017 года стал первым замом главы администрации города, руководителем аппарата.

Вячеслава Франка называют опытным аппаратчиком и человеком, за спиной которого имеется мощная поддержка со стороны строительного бизнеса.

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