Найдены россияне, которые продолжают пользоваться пейджерами

Такими услугами пользуются в кремлёвской больнице.

В России сохраняется постоянный спрос на пейджинговые услуги, сообщил основатель компании «Телекомт» Леонтий Огарок. Сейчас у фирмы два клиента — Кольская АЭС и «кремлёвская больница в Москве».

«Мы поставили оборудование на атомной станции, там порядка двухсот пейджеров. Работники передают на пейджеры информацию, если происходит какое-то несчастье — пожар, затопление и так далее. Связь односторонняя, но информация уходит в течение двух секунд, затем сотрудники бегут выполнять свои задачи», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Аналогичным образом построена сеть в больнице. Оператор отправляет сообщение врачам, если в клинику поступил сотрудник аппарата правительства или администрации президента. «Через 2-4 секунды врачи уже бегут на встречу к клиенту, чтобы провести консультацию и так далее», — добавил Огарок.

Частных клиентов пейджинговых сетей в России почти не осталось, подтвердил бизнесмен. Впрочем, некоторые члены правительства Москвы по-прежнему используют подобные устройства, знает Огарок. Какая фирма их обслуживает, он не уточнил.

Последние частные клиенты ушли с рынка пейджинговых сетей в 2015 году, сообщил гендиректор «Информ-Экском» Олег Пустовит. Упадок начался ещё в 2008 году, и фирме пришлось подстраиваться под современность: «Мы демонтировали оборудование и теперь занимаемся другими вещами, не связанными с пейджерами вообще».

Первые пейджеры выпустила компания Motorola в 1956 году. Сначала ими пользовались сотрудники больниц. В России пейджеры были популярны в 1990-е и начале 2000-х.