Дефицит счёта текущих операций Турции может достичь максимума, зафиксированного с мая 2018 года

Согласно опросу Reuters, проведённому с участием 12 экономистов, и который был опубликован во вторник, ожидается, что дефицит вырастет до 3,05 млрд долларов по сравнению с 1,52 млрд долларов в декабре 2018 года. Надо сказать, что данная сумма почти в шесть раз превышает 518 млн долларов, о которой сообщалось в ноябре. По данным Reuters, прогнозы варьировались от 2,83 до 3,3 млрд долларов.

Напомним, что дефицит текущего счёта Турции в мае 2018 года за 12 месяцев достиг 58 млрд долларов, что эквивалентно примерно 6,5% ВВП. Однако валютный кризис, разразившийся в августе 2018 года, привёл к положительному сальдо баланса в связи с сокращением импорта. Несмотря на оживление импорта, Центральный банк заявил в прошлом месяце, что в предстоящий период баланс будет расти умеренными темпами.

По данным опроса Reuters, текущий счёт в 2019 году составит 1,18 млрд долларов в годовом исчислении, впервые с 2001 года. Центральный банк объявит данные за декабрь в пятницу.

Отметим, что Турция в последние годы полагается на краткосрочные притоки иностранного капитала в стремлении помочь финансировать дефицит текущего счёта, что обусловлено резким сокращением долгосрочных инвестиций. Любая неудача в привлечении таких денег оказывает давление на лиру.

Дефицит текущего счёта в размере 518 млн долларов за ноябрь сократил профицит Турции за 12 месяцев до 2,75 млрд долларов, или 0,4% от общего объёма производства в 734 млрд долларов. Профицит в сентябре достиг максимума в 5,9 млрд долларов.

Согласно прогнозам, представленным в последней экономической программе Турции, обнародованной в сентябре, профицит счёта текущих операций в этом году будет равен порядка 0,1% от ВВП.

Предварительные данные по внешней торговле показывают, что дефицит счёта текущих операций будет зарегистрирован также и в январе. Министерство торговли сообщило 3 февраля, что объём импорта вырос на 19% в год — до 19,2 млрд долларов, а экспорт увеличился на 6,1% — до 14,8 млрд долларов. Это привело к дефициту внешней торговли в размере 4,46 млрд долларов, что больше, чем 4,3 млрд долларов в декабре.