В Череповце закрыли все школы из-за вспышки гриппа

С 14 февраля все школы Череповца будут закрыты на карантин. Такое решение было принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.Карантин в Череповце: до какого числа закрыли школыКак минимум до 20 февраля школьники будут находиться на дистанционном обучении и выполнять задания из электронного журнала. Предполагается, что такая мера позволит предотвратить распространение инфекции.Как сообщил на своей странице в соцсети Вадим Германов, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Череповце усугубляется с каждым днем. Только за вчерашний день заболели 2255 человек, в том числе 1667 детей.

Помимо отмены занятий в школах в городе вводится ограничение на посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий, учреждений дополнительного образования, кружков и секций. Решение о продлении или приостановке дистанционного обучения будет приниматься на следующем заседании комиссии, которое пройдет 20 февраля, сообщил мэр.Чтобы остановить распространение вируса, вводится ограничение и на посещение спортивных и культурно-массовых мероприятий, учреждений дополнительного образования, кружков и секций.

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