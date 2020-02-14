Россияне нервничают из-за коронавируса

Пациентка Алла Ильина была госпитализирована в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус. Несколько дней назад стало известно, что она сбежала из инфекционного отделения медицинского центра имени Боткина. В итоге, на девушку подали в суд.Согласно последним данным, девушку ждет принудительное возвращение в больницу, где ее отправят на карантин.Коронавирус в России наводит страх Инициатором заявления в суд стал главный санитарный врач Санкт-Петербурга. Он потребовал принудительно вернуть девушку обратно в больницу. Согласно последним данным, административный иск был зафиксирован Куйбышевским судом. Отметим, что помимо того, что девушку принудительно вернут в медицинский центр, так ее еще обяжут к административному штрафу.Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что россиянку с подозрением на коронавирус госпитализировали в больницу. На своей страничке в Инстаграме девушка призналась, что она сдала все анализы на наличие вируса, и его выявлено не было. При этом, врачи оставили девушку в больнице на 14-дневный карантин. В итоге Алла разработала самый настоящий план побега. Накануне своего побега, в шесть вечера она поужинала и попросила у врачей бутылочку воды. Таким образом Алла хотела создать видимость того, что она никуда не собирается, и остается на ночь в больнице.

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Пациентка попросила врачей выключить свет, так как она собирается спать. Алла имеет физико-математическое образование, поэтому для нее не составило труда снять обмотку и замкнуть провода магнитного замка. Дверь открылась, и Алла выбежала в коридор. Но тут пациентку ждал неприятный сюрприз: на пути к лифту ее ждала еще одна дверь с замком. К счастью, врачи привезли нового пациента, поэтому дверь открылась. Алла воспользовалась этим моментом и забежала в лифт, а после смогла выбраться на улицу.Напомним, что Алла незадолго до госпитализации вернулась из Китая. Вечером у девушки заболело горло, и она вызвала бригаду скорой помощи. Узнав ,что девушка была в Китае, они сразу же госпитализировали ее в инфекционное отделение.

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