Карантин введен во всех школах Нижнего Новгорода

Срок закрытия школ Нижнего Новгорода из-за карантина по гриппу и ОРВИ сократили на неделю. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте образования.Карантин в Нижнем Новгороде: озвучены срокиРанее предполагалось, что все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закроются на 10 дней, то есть на две недели. Сейчас принято решение закрыть школы с 13 до 19 февраля — на одну неделю.Такое решение принял городской департамент образования, который проанализировал ситуацию с заболеваемостью детей.

«Но если уровень заболеваемости не снизится, то будет решаться вопрос о его продлении», — сказали в департаменте, добавив, что школам во время карантина рекомендовано организовать электронную форму обучения на дому.По данным на 11 февраля — до введения карантина во всех учебных организаций, в городе были закрыты на карантин 72 школы и 21 детский сад.На время карантина школам рекомендовано организовать электронную форму обучения с использованием дистанционных ресурсов и информационных платформ.Напомним, что в Нижнем Новгороде эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 40%. Среди заболевших — 63% детей до 14 лет. Поэтому управление Роспотребнадзора попросило приостановить учебный процесс в школах города на 10 дней. Однако в мэрии решили пока сократить срок до одной недели.

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