Изобретатели фантаскопа и самой большой машины для «промывания мозгов»

Стать знаменитым на телевидении или разбогатеть с его помощью пытались многие. Но лишь у некоторых это получилось. Сильвио Берлускони — медиакороль в Италии, Сильвио Сантуш — в Бразилии, а кто не знает Руперта Мердока и Теда Тернера?Однако одним из первых, кто попытался заработать таким образом, пожалуй, был изобретатель Чарльз Дженкинс. Это он 90 лет назад получил первую телевизионную лицензию. Однако, как и сегодня, в его время нашёлся тот, кто решился разбогатеть на его желании заработать. Чарльз Дженкинс«Фантаскоп» или «витаскоп»Родился Чарльз Дженкинс в Дэйтоне, вырос близ Ричмонда, но после окончания школы перебрался в Вашингтон, где некоторое время трудился стенографистом. И именно в Вашингтонском патентном бюро он неоднократно появлялся. Один из первых его визитов, впрочем, обернулся неудачным и неприятным для него опытом.Будучи ещё довольно молодым инженером и ничего не смыслящим в коммерции Дженкинс в 1891 году решил предложить патентному бюро «фантаскоп» — кинопроектор собственной конструкции. В помощники себе он взял инженера Томаса Армата, чтобы тот помог ему представить изобретение как следует. Да только после того, как сотрудники бюро изучили «фантаскоп» и бумаги с чертежами, то заявили, что аппарат уже запатентован и носит название «витаскоп». Авторство же на него и все права принадлежат известному изобретателю Томасу Эдисону. Один из сотрудников бюро пожалел убитого горем изобретателя и рассказал Дженкинсу, что Эдисон «изобрёл» свой «витаскоп» по его чертежам, копию которых продал никто иной как Томас Армат.Отстоять свои авторские права на изобретение в суде Дженкинсу не удалось — какой спор с купившего чертежи Эдисона, а Армата уже и след простыл. Журнал Популярное Радио за 1925 годКартинка на носовом платкеНо время расставило всё на свои места. Томас Эдисон ограничился покупкой патента и не стал заниматься дальнейшей разработкой всерьёз. А вот Чарльз Дженкинс продолжил заниматься телевидением. В 1892 он перед группой друзей спроецировал движущиеся изображения на экран, а в качестве экрана использовал шёлковый носовой платок. Спустя год в проектор были добавлены ламповые дуги. Это обеспечило более мощное освещение и картинка стала намного отчетливее.Ещё через год, в 1894-ом, он начертил схему электрической передачи изображений. А дальше началась работа по теме, сбору необходимого материала и осмыслению. На это ушёл не один десяток лет. В 1913 году Дженкинс озвучил идею беспроводного продвижения картинки новостей из одного населённого пункта в другой. Но лишь в 1923 году во время трагедии с президентом США Уорреном Гардингом, он рискнул отправить фотографии президента по электротехническим каналам из Вашингтона в Филадельфию. Расстояние составляло 130 миль. Спустя ещё год изображение факсимиле министра торговли США Герберта Гувера было отправлено уже на расстояние в 450 миль — из Вашингтона в Бостон.

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В 1925 году Чарльз Дженкинс продемонстрировал первый опыт механического сканирования с использованием системы оборотного диска и обода, производившееся с крошечных линз. В 1926 году он уже представил для ВМС США специальные мигающие сигналы — для отслеживания изменений погодных карт для судов в море.В то же время Дженкинс основывает компанию Charles Jenkins Laboratories. Теперь он уже мог транслировать силуэты различных предметов на небольшие расстояния.И 25 февраля 1928 года Чарльз Дженкинс, получив лицензию на трансляцию, основал Jenkins Television Corporation, которая получила право передавать изображения из штата Мэриленд в Вашингтон. Издатель Хьюго Гернсбек смотрит передачу собственной механической телестанции WRNY. Август 1928 год chippfest.blogspot.ru]Всё для зрителя! О кто он?Сначала единственными зрителями подобной трансляции изображений были служащие «Лабораторий Дженкинса». Позже в лаборатории же был построен первый передатчик, W3XK, в Вашингтоне. Затем коротковолновые станции начали передачи «радиомувиков» по всем восточным штатам на регулярной основе. Произошло это 2 июля 1928 года. Правительство даже выделило Дженкинсу на развитие телевизионной связи 10 млн долларов. И к концу 1928 года по всей стране действовало уже 18 станций вещания.Но, чтобы расширить аудиторию, необходимо было устройство для накопления заряда в телевизионной трубке, которое и предложил Дженкинс. Суть в том, что к каждому фотоэлементу светочувствительной панели подключался конденсатор. Свет падал на фотоэлемент, образующийся ток заряжал конденсатор во время передачи кадра. А с помощью коммутатора конденсаторы разряжались через нагрузку RH, с которой и снимался сигнал. Таким образом, в качестве видеосигнала Чарльз Дженкинс предлагал использовать разрядный ток. При всём при этом, необходимо было продумать, где и как разместить сотни тысяч маленьких конденсаторов и создать коммутатор, который смог бы производить разрядку всех этих конденсаторов — с этой задачей не могло справиться ни одно механическое устройство. И роль коммутатора поручили электронному лучу. В течение следующих пяти лет инженеры разных стран предлагали свои варианты передающих трубок.Лишь в 1933 году на съезде общества радиоинженеров в Чикаго Владимир Зворыкин заявил, что его многолетние усилия по созданию действующей телевизионной трубки завершились успехом.Зворыкин с помощью химика Изига нашел простой способ изготовления мозаичной светочувствительной мишени с накопительными конденсаторами: на одну из сторон слюдяной пластинки размером 10 на 10 см наносился тонкий слой серебра. Пластинку помещали в печь, после нагрева тонкий серебряный слой обретал способность сворачиваться в гранулы. На серебряный слой наносили цезий, с другой стороны пластинка покрывалась металлическим слоем. В результате каждый из миллиона миниатюрных фотоэлементов служил и миниатюрным конденсатором. И эту трубку Владимир Зворыкин назвал «иконоскоп».Спустя 13 лет после получения Чарльзом Дженкинсом первой телевизионной лицензии, была выдана первая лицензия на коммерческое телевещание — в 1941 году.

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