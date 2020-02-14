Россиян предупредили об опасности ранней весны

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Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», кому будет опасен приход ранней весны.

По его словам, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста.

Специалист отметил, что во время скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах. По его словам, большинство инфарктов происходит в период аномально плюсовых погодных показателей или при резких скачках атмосферного давления.

Однако организм можно подготовить к резким изменениям погоды. Если обещают аномальные погодные условия, следует уменьшить количество физических нагрузок и принять необходимые лекарства. «Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения», — заключил он.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала, что, помимо сердечников и людей с хроническими заболеваниями, недомогание может появиться у астматиков, аллергиков и тех, у кого диагностирован гастрит, болезнь почек и поджелудочной железы.