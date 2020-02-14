США нужна модернизация ядерной триады, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. США должны сохранять потенциал ядерного сдерживания и модернизировать триаду перед лицом новейшего российского вооружения, такого как гиперзвуковые ракеты «Авангард», заявил в четверг замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер.

«Это (новое оружие – ред.) оказывающая давление угроза для нашей обороны. Это оказывающая давление угроза для нашей триады. И это то, почему модернизация триады настолько важна. И это то, почему минобороны ставит приоритетом гиперзвуковое оружие и защиту от гиперзвуковых вооружений. Это конкретный вызов», — сказал он на конференции по ядерному сдерживанию.

По его словам, Китай и Россия ведут подобные разработки, несмотря на то, что располагают достаточным для решения задач сдерживания арсеналом межконтинентальных баллистических ракет.

«Китай и Россия размещают новые системы вооружения в пространстве ядерного сдерживания, в стратегическом пространстве. Они бросят нам вызов. Мы должны быть готовы обороняться от этих вооружений, и мы должны быть готовы предложить системы ответного удара», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, в отсутствие действенных систем обороны от гиперзвукового оружия наличие ядерного арсенала играет большую роль.

«Ядерное сдерживание показало себя очень эффективным в удерживании нас от развязывания крупномасштабного конфликта. И я настаиваю на том, что мы должны сохранять ядерный потенциал сдерживания в будущем», — сказал Шаффер.

В ближайшие десять лет США планируют модернизировать или продлить срок службы имеющихся у них на вооружении ядерных боеголовок. Соответствующие задачи поставлены в Национальной оборонной стратегии 2018 года.