Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что в 2014 году они «бросили» Киев. Об этом, как сообщает портал glavcom.ua, он заявил, выступая в американском Портленде.

По утверждению Турчинова, Украина в рамках Будапештского меморандума обменяла свой ядерный арсенал на «бумагу,» которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит». Соединенные Штаты, по его словам, пообещали только лишь поддержку на дипломатическом уровне, и заверяли в «любви и уважении». Украина обращалась к западным странам за военной помощью, но поначалу не получила ни одного патрона.

В США, по утверждению Турчинова, считают, что Будапештский меморандум был исключительно политической декларацией и не несет никаких обязательств.

Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.