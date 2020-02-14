Музыкант Джо Джонас и актриса Софи Тернер ожидают первенца

Актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в сериале 'Game of Thrones', которой через неделю исполнится 24 года, готовится стать мамой.

Для Софи и для ее 30-летнего мужа, музыканта Джо Джонаса, это будет первый ребенок.

Софи и Джо встречались с 2016 года. Они поженились 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе. Свадьба состоялась вскоре после вручения премии Billboard Music Awards. В июне молодожены устроили большую свадебную церемонию во Франции.

Помимо сериала 'Game of Thrones', Софи Тернер успела сыграть еще в десяти фильмах, в том числе в она исполнила роль Джин Грей в двух картинах серии 'X-Men'.

Джо Джонас начинал музыкальную карьеру как участник группы Jonas Brothers, которая была создана им и его братьями Ником и Кевином. Снимался в оригинальном сериале 'Jonas' канала Disney. В октябре 2011 года выпустил свой сольный альбом Fastlife. С 2015 года является солистом группы DNCE.