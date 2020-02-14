Reuters: ЕС готов дать Турции больше времени, чтобы изменить налоговый режим

ЕС не хочет вносить Турцию в чёрный список налоговых гаваней «по политическим причинам», отметил один из источников агентства, поэтому согласен дать больше времени на изменение налогового режима, передаёт ТАСС.

По данным Reuters, Анкара должна была принять законы, позволяющие автоматически обмениваться налоговой информацией с Евросоюзом, до конца 2019 года. Второй источник сообщил агентству, что теперь срок может быть продлен до конца 2020 года.

Чёрный и серый списки налоговых гаваней ЕС были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, таких как «Панамское досье» или «Люксембургское досье», когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов и компаний политиков и бизнесменов всего мира (которые по какой-то причине почти не содержали данных о гражданах США), использовавших офшоры для уклонения от налогов.

В настоящее время в чёрном списке остаются восемь государств и территорий: Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Гуам, Фиджи, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату.