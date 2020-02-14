Желтое – перед, коричневое – зад: инспекция трусов от Малышевой на Первом канале развеселила Сеть (ВИДЕО)

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Скандальная теледоктор не перестает шокировать зрителей тематикой программы "Жить здорово!".

Шоумен Гарик Харламов судя по его Instagram после главной свахи страны Ларисы Гузеевой нашел себе новый объект для троллинга в лице главного теледоктора того же Первого канала Елены Малышевой.

Буквально неделю назад Харламов припомнил Малышевой передачу, где гость программы в эфире федерального канале без доли стыда и стеснений предложила использовать ежедневные прокладки в случае острой необходимость вместо маски для сна. В свою ивжнтхх очередь Малышева, будучи женщиной без комплексов, показала пример, как это может быть, прилепив "объект" на свои очки.

На этом Гарик не остановился и видимо в поисках нового взрывного контента наткнулся на видео, где Елена Малышева в рамках передачи "Жить здорово!" предложила гостям студии "провести инспекцию трусов". А причиной тому стали "страшные подробности" таящиеся в трусах каждого из нас.

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По ее словам, на "трусищах и труселях глазами врачей можно заметить три признака", говорящих о здоровье носителя. И тут неожиданно для все "зрящий в корень" мужчина «раскрыл шокирующую правду».

"Б***, разврат и наркотики", – говорит он.

Пользователи Сети и поклонники творчества Гарика Харламова оценили его шутку и стали наперебой изгаляться в комментариях над ведущщей Первого канала, которая по мнению многих продолжает осваивать границы маразма.

"Страшный она человек конечно", "Если желтое пятнышко это перед, если коричневое – это зад)))","Сумасшедшая женщина. Она опасна для общества", "Так какие там признаки то? Я уж труханы снял", "Это **** и это первый канал", "У бабок в зале трусы какие-то не на их жо*ы", "Малышева начала хайпить ещё до появления в лексиконе это слова","Трусовая команда в деле", "Самое главное,чтобы до Малахова с его "огурцом" дело не дошло)))", "Маразм крепчал, но мы держались…", "Гарик, это просто кладезь юмора. Гузеева отдыхает!", "Труселя это конечно очень важный вопрос ,который стоит поднимать на 1 федеральном канале России!) Других забот у России нет", "Бабулька кружева у внучки позаимствовала))", "Пипец там у одной труселя с чиркашами", "Один выпуск круче другого, учись, ТНТ", – пишут обалдевшие пользователи Сети.

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Как ранее писал Topnews, видео с танцующей и поющей Еленой Малышевой стал хитом в Сети.