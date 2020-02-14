Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

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В стране все хорошо алтайский бегун Сергей Шубенков объяснил свои политические взгляды
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Лукашенко похвалил белорусские СМИ за «честность»
Share Tweet Share Share Email CommentscloseСергей Гунеев/РИА «Новости»Белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил СМИ страны за то, что они, по его мнению, честные и правдивые....
СМИ: В Тюмени следователь СКР отметил вручение ему звания майора в ресторане под крики...
В Тюмени следователь следственного управления СК РФ по региону Рафик Аглиуллин отметил повышение в одном из ресторанов, при этом застолье сопровождалось выкриками его товарищей лозунгов «Жизнь ворам» и «АУЕ». Об этом сообщает...