Врачи рассказали, что может сделать каждый человек для профилактики рака

Ежегодно в мире умирает 8-10 миллионов больных онкологическими заболеваниями. Универсальных советов, придерживаясь которых, можно добиться 100-процентной защиты от рака, не существует. Известно, что заболевание может передаваться по наследству, его могут спровоцировать некоторые вирусные инфекции, в том числе ВПЧ, а также нездоровый образ жизни.Правильное питание — один из факторов, придерживаясь которого, можно существенно себя обезопасить и значительно снизить риски развития появления злокачественных опухолей. Врачи медцентра «Светофор» из Санкт-Петербурга поделились рекомендациями по питанию, которые послужат профилактикой онкологических заболеваний и помогут сохранить здоровье на долгие годы.Читайте на Информинг.Ру: Врач-диетолог рассказала, кому противопоказана зеленьПервое, что советуют специалисты — максимально сократить употребление сахара и продуктов, в которые он входит. Помимо уменьшения в рационе углеводов без клетчатки следует увеличить содержание высококачественных жиров.Разумно будет уменьшить употребление животных белков — например, мяса. Врачи говорят, что большое количество белка лишает клетки кислорода. Следовательно, подтачивает иммунную систему. Иммунитет — это и борьба с чужеродным белком. По этой причине важно не пренебрегать физическими нагрузками. Мышцы обязательно должны работать, чтобы помогать крови доставлять к тканям кислород.

Еще один важный совет от специалистов — обязательно проверить свою питьевую воду. Вплоть до того, что заказать исследование. Избыток кальция в питьевой воде главный источник проблем со здоровьем, обращают внимание специалисты. Рацион человека, который хочет оставаться здоровым как можно дольше, должен на 80 процентов состоять из свежих овощей, соков, цельных злаков, семян, орехов и небольшого количества фруктов. Остальные 20 процентов — приготовленные продукты, в том числе и бобовые.Доктора также рекомендуют добавлять в рацион кислую пищу. Это могут соки цитрусовых, кислые фрукты, квашеная капуста.При соблюдении этих рекомендаций риск онкологических заболеваний существенно снизится. Яндекс Дзен