На волинське господарство, яке занедбало 157 гектарів, відкрили кримінал

На Волині розслідують факт занедбання фермерським господарством 157 га земель.

У 2016 році Головне управління Держгеокадастру у Волинській області передало фермерам у користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 202 га за межами Любомльської міської ради, — пише пресслужба прокуратури.

Як з’ясували прокурори, частина угідь – 157 га – перебуває в занедбаному стані (забур’янені, вкриті чагарниками та частково заліснені), відтак землі виведені із сільськогосподарського обороту.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, досудове розслідування у якому здійснюватиме Любомльський відділ поліції.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 254 КК України, безгосподарське використання земель, яке спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту, карається штрафом до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.