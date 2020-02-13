СМИ сообщили о ракетном ударе по базе в Ираке с военнослужащими из США

КАИР, 13 фев — РИА Новости. Ракета упала на авиабазу K-1 в районе города Киркук на севере Ирака, сообщило al-Mayadeen.

Ливанский телеканал напомнил, что на этом объекте дислоцированы военнослужащие из США.

По информации al-Mayadeen, сейчас американские истребители начали активное патрулирование в небе над Киркуком.

Обострение ситуации

В последние месяцы базы с американскими военнослужащими многократно подвергались ракетным и минометным обстрелам.

Ситуация обострилась в конце прошлого года, когда США нанесли удар по объектам шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу близ города Киркук.

После этого сторонники движения начала штурм американского посольства в Багдаде.

В начале января США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.

В ответ Иран выпустил ракеты по базе в Ираке с американским военным контингентом. Президент Дональд Трамп заявил, что в результате атаки никто не пострадал. В свою очередь, иранские военные утверждают, что Вашингтон скрывает информацию о погибших при ракетном ударе.