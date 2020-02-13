Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе  

АНКАРА, 13 фев — РИА Новости. Обострение ситуации в сирийском Идлибе вызвало антироссийскую истерию в турецких социальных сетях, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов, он сообщил также и об угрозах в свой адрес.

В понедельник минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат

«Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная «свистопляска» началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», — сказал Ерхов в интервью Sputnik Турция.

«К слову сказать, все это уже один раз было – пять лет назад, и в СМИ, и в соцсетях, только вместо Идлиба был Алеппо. Чем кончилось? «Самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?» — сказал российский посол.

Он отметил «кровожадность некоторых авторов блогов и постов, злобу и ненависть, порой отбивающие у них самих охоту и способность даже рассуждать логически».

«Но вот вторая вещь, на мой взгляд, еще более опасная: это – абсолютное нежелание понять партнера, его логику действий, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, отличную от твоего видения происходящего. Вот такой настрой может обернуться большой бедой», — добавил российский дипломат.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.*Террористическая организация, запрещенная в России