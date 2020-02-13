Посольство РФ призвало граждан Турции решить, считать ли США союзниками

К записи, размещённой посольством, прикреплены две иллюстрации. Одна из них представляет собой кадр с изображением Госсекретаря США Майкла Помпео и его цитатой о гибели турецких военных при атаке в Идлибе: «Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию, которая потеряла в этой атаке своих военных», передаёт ТАСС.

Вторая картинка — инфографика агентства Anadolu с данными о помощи США курдским Отрядам народной самообороны (YPG), которые признаны Анкарой террористической группировкой. Иллюстрации сопровождает подпись «Судите сами».

Напомним, что ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.