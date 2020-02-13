Выдачу рабочих виз гражданам Китая приостановили на Алтае

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Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Граждане Китая временно не смогут получить визу для осуществления трудовой деятельности на Алтае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Решение о временной приостановке выдачи рабочих виз гражданам Китая принято на основании распоряжения правительства, отметили в пресс-службе.

Кроме того, приостанавливается выдача разрешений на привлечение к работе иностранцев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последней информации, от коронавирусной инфекции скончались более 1300 человек.

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