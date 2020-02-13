Посол России в Турции рассказал о поступаемых ему угрозах из-за событий в Идлибе

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Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему поступают угрозы из-за произошедших в сирийском Идлибе событий. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что антироссийские настроения в соцсетях Турции усилились из-за обострения ситуации в регионе.
«Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», — процитировал угрозы Ерхов.
Посол также добавил, что ему также угрожали напрямую.
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