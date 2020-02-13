Советы психолога: как победить осеннее уныние

Осень – это не только красивый листопад и романтические посиделки у камина, с ее приходом у многих людей наблюдается упадок сил, тоска, уныние и даже депрессивное состояние.

Но не стоит отчаиваться, есть ряд приемов, которые помогут бороться с сезонной хандрой.

Как победить осеннее уныние

Одной из причин плохого настроения является унылый осенний пейзаж. Особенно печальная природа в октябре-ноябре, когда деревья уже сбросили разноцветные листья, а за окном дождь и грязь вместо солнца и яркой зелени. Обманите осень, добавьте ярких красок в свою жизнь, купите красивый цветной шарф, новое комнатное растение или пару красных туфель. Внесите в свой интерьер немного лета, распечатайте несколько фотографий с отдыха и повесьте их на стену. Яркие акценты будут вас радовать и отодвигать унылые мысли на второй план.

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Осенью нам не хватает света, разгоните квартирные сумерки и купите более мощные лампы. Можно основной освещения (люстра) дополнить несколькими бра или лампами дневного света. Свечи и ночники настроят на романтический лад и добавят уюта вашему дому.

Пересмотрите свой рацион питания

Добавьте в него больше овощей и фруктов, а также начните принимать витамины. Улучшить настроение помогут «счастливые» продукты – шоколад, цитрусовые. И какая осень без чашки горячего ароматного чая? Побалуйте себя, купите в специализированном магазине несколько сортов хорошего качественного чая.

Движение – враг хандры и уныния

Займитесь спортом, неважно каким видом, главное — регулярная активность. Во время выполнения физических упражнений в организме вырабатывается «гормон радости», который приводит тело и мысли в тонус и помогает почувствовать себя счастливым. Если состояние здоровья не позволяет заниматься спортом, просто гуляйте почаще, это тоже весьма полезно, свежий воздух разгоняет дурные мысли.

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Смена вида деятельности

Еще один способ борьбы с осенней хандрой – смена вида деятельности. Вовсе не обязательно бросать прибыльную работу и начинать писать стихи или печь пироги на продажу, достаточно найти себе хобби по душе, записаться на какие-нибудь новые курсы или заняться благотворительностью.

Если ничего не помогает, и депрессия становится невыносимой, не ждите чуда – обратитесь за помощью к специалисту. Иногда это лучшее решение, доктор назначит грамотное лечение и не даст болезни прогрессировать.

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