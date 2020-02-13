Пелоси заявила, что Трамп не уважает закон

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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа

Reuters

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает комментарии Трампа по делу Роджера Стоуна злоупотреблением властными полномочиями, сообщает РИА «Новости».

По словам Пелоси, позволяя себе политическое вмешательство в вынесение приговора по делу его бизнес-партнера Роджера Стоуна Трамп продемонстрировал неуважение закона.

Спикер уверенна, что таким образом президент США пытается манипулировать федеральными правоохранительными органами ради собственных политических интересов.

Об этом Пелоси заявила в ходе выступления перед журналистами в конгрессе.

До этого Трамп выразил свое негодование по поводу признания его экс-советника Роджера Стоуна виновным в даче ложных показаний Конгрессу на своей странице в Twitter.

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