Варнава ошиблась с суммой прожиточного минимума

Звезда российского ТВ и соцсетей Екатерина Варнава рассказала, что является поклонницей модных брендов и уже второй свой гонорар потратила на пальто от Prada. Однако назвать цену вещи она затруднилась. По некоторым данным, сегодня новинки данной марки стоят в Москве свыше 170 тысяч рублей.

При этом 35-летняя актриса заявила, что прожиточный минимум в нашей стране в текущем году составляет 40 тысяч рублей. Затем Екатерина вспомнила, что ее мама получает от государства «плюс-минус 18 тысяч» в месяц. «Все, что выше этой суммы — дорого», — цитирует юмористку «КП».

Стоит отметить, что средняя пенсия в РФ в 2020 году составляет 14 151 рубль, а вот размер прожиточного минимума в стране составляет 11 185 рубль (12 130 рублей для трудоспособных граждан), а для Москвы, где живет Варнава, он установлен в размере 17 679 и 20 195 рублей соответственно. Ознакомившись с интервью, многие раскритиковали звезду Comedy Woman. Однако известно, что ее отец был простым военным, а мать работала терапевтом. А нынешней популярности Екатерина добилась своим трудом.