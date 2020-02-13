Жители Сингапура сметают с полок презервативы и другие товары

|Некоторое время назад из Сингапура поступило объявление, что страна вошла в состояние «Оранжевого уровня оповещения о состоянии системы реагирования на вспышки болезней». Данное объявление было сделано 7 февраля и до красного уровня по словам правительства осталось совсем немного, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На данный момент в стране уже зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом, что было подтверждено специалистами.Из-за этого жители Сингапура начали раскупать самые разные товары готовясь к возможной вспышке заболевания и тому, что будет объявлен карантин. Продукция из аптек и продуктовых магазинов стремительно разлетается, ведь жители покупают предметы первой необходимости.Люди покупают маски, салфетки, те продукты питания, что не портятся. Также достаточно востребованной продукцией стали презервативы. Сегодня их практически не осталось в стране, поэтому те, кто не успел приобрести достаточное количество презервативов, может остаться без них.
В социальных сетях есть фотографии, на которых видно, что с помощью презервативов жители защищают пальцы, чтобы нажимать кнопки в лифте, которые считаются зоной повышенного риска. Часть жителей Сингапура поделилась, что у них есть планы на тот случай, если придется на долгое время остаться наедине со своими женами.