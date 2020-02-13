Жители Сингапура сметают с полок презервативы и другие товары

Некоторое время назад из Сингапура поступило объявление, что страна вошла в состояние «Оранжевого уровня оповещения о состоянии системы реагирования на вспышки болезней». Данное объявление было сделано 7 февраля и до красного уровня по словам правительства осталось совсем немного, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На данный момент в стране уже зарегистрировали 50 случаев заражения коронавирусом, что было подтверждено специалистами.Из-за этого жители Сингапура начали раскупать самые разные товары готовясь к возможной вспышке заболевания и тому, что будет объявлен карантин. Продукция из аптек и продуктовых магазинов стремительно разлетается, ведь жители покупают предметы первой необходимости. Люди покупают маски, салфетки, те продукты питания, что не портятся. Также достаточно востребованной продукцией стали презервативы. Сегодня их практически не осталось в стране, поэтому те, кто не успел приобрести достаточное количество презервативов, может остаться без них. В социальных сетях есть фотографии, на которых видно, что с помощью презервативов жители защищают пальцы, чтобы нажимать кнопки в лифте, которые считаются зоной повышенного риска. Часть жителей Сингапура поделилась, что у них есть планы на тот случай, если придется на долгое время остаться наедине со своими женами.