Ученые нашли в Атлантическом океане аналог черной дыры

Невероятной находкой стало то, что раньше наука никогда не изучала. Ученые обнаружили аналог черной дыры, который циркулирует в Атлантическом океане. Специалисты добавили, что размер этой черной дыры намного больше, чем среднестатистического города, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Черные дыры считаются областями пространства и времени, где присутствует очень сильное гравитационное ускорение. Оно очень сильное и может удерживать даже свет. Но как выяснилось, они практически не отличаются от водоворотов, которые присутствуют в океанах. Данное явление получило название вихрей. Они окружены очень плотными водными путями, сквозь которые не может ничто пробраться внутрь водоворота. Аномалия такого типа была найдена специалистами в 2013 году с помощью спутников, которые вели наблюдение за южной частью Атлантического океана. Ученые сразу же начали изучать находку и установили границы сразу нескольких разных вихрей. Затем математическим путем они доказали, что такие водовороты очень сильно напоминают черные дыры, присутствующие в космосе.Выяснилось, что вихри огромного размера окружены невероятно плотными барьерами, в которых вода передвигается по неким петлям замкнутого характера. Жидкость не может покинуть эти петли, ведь вихри в океане выполняют роль громадных контейнеров.