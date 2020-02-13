В США у жителя из Китая в багаже обнаружили десятки мертвых птиц

Фото: CBP Mid-AtlanticНеобычное открытие сделали американские таможенники в аэропорту Вашингтон-Даллес. В багаже пассажира из Китая находились десятки мертвых птиц. Содержимое было конфисковано и сожжено, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Пассажир, которому принадлежал багаж, прилетел из Пекина. Внимание таможенников привлек полиэтиленовый пакет, украшенный изображением кошки и собаки, с надписями на китайском языке. Мужчина утверждал, что в нем корм для домашних животных. Как, оказалось, внутри находились мертвые, засохшие птицы. Они были от 6 до 9 сантиметров в длину. Пассажир утверждал, что сушеные птицы в Китае считаются лакомствами для домашних животных. Напомним, что США запретили ввозить на территорию страны птиц.