В ЛНР рассказали о грядущем провале Зеленского

Создаваемая по поручению президента Владимира Зеленского программа по привлечению молодежи Донбасса на территорию Украины является очередной нелогичной попыткой Киева «дополнить» Минские соглашения и не будет иметь результата.

Таким мнением поделилась член комиссии по развитию здравоохранения и физической культуры Общественной палаты (ОП) ЛНР Елена Тарасенко.

Как сообщала ранее «Русская Весна», Зеленский в ходе совещания с представителями ряда министерств поручил разработать программу по предоставлению украинского гражданства проживающей в Донбассе молодежи.

«Украинская сторона неуклонно продолжает игнорировать ранее подписанные договоренности. Команда Зеленского, да и сам действующий президент постоянно выдумывают новые нелогичные дополнения к „Минску”. На этот раз президент Украины поручил создать программу по привлечению молодежи Донбасса на территорию Украины. Только вопрос: а зачем? Для того, чтобы призвать молодежь в армию и насильно заставить погибать за европейские идеалы?» — отметила Тарасенко.

«С 2014 года по сей день Украина с большим энтузиазмом отталкивает нас путем боевых действий, экономической блокады, политического и языкового притеснения.

С чего они взяли, что наши дети, которые видели, как на их глазах убивают родственников и разрушают их дома, резко захотят „интеграции” в украинскую общность?» — добавила общественница.

Она подчеркнула, что «Владимир Зеленский не понимает, что это глупое занятие, и реального результата, однозначно, не будет».

«Но, возможно, он им и не нужен, ведь деньги на программу выделяются с Запада, а украинская власть давно потеряла свой суверенитет», — отметила Тарасенко.